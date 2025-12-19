PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Rotlicht missachtet
Am Donnerstagabend kam es bei Geislingen zu einem Verkehrsunfall.

Ulm (ots)

Um 20.15 Uhr war eine 38-jährige Fiat-Fahrerin auf der Rheinlandstraße in Richtung Oberböhringer Straße unterwegs. Sie überquerte die Kreuzung an der Stuttgarter Straße. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen missachtete sie hier vermutlich die rote Ampel. Von rechts kam eine 22-jährige Opel-Fahrerin. Es kam zum Unfall im Kreuzungsbereich. Verletzt wurde niemand. Der Schaden an den fahrbereiten Autos beträgt etwa 6.000 Euro. Das Polizeirevier Geislingen hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 07331/9327-0 zu melden.

++++2429234

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

