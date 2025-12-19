Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Motorroller gestohlen

Am Donnerstag stahl ein Unbekannter in Ulm ein Kleinkraftrad.

Ulm (ots)

Der Diebstahl ereignete sich zwischen 6 Uhr und 16.45 Uhr. Der Besitzer hatte den Roller mit 45 ccm Hubraum in der Schillerstraße bei den dortigen Fahrradabstellplätzen geparkt. Ein Unbekannter knackte den Roller und nahm ihn mit. Die Polizei Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0731/188-3312.

Gegen 17.30 Uhr konnte das Zweirad noch fahrend im Bereich des Ulmer Hauptbahnhofs festgestellt werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch ergebnislos. An dem silbernen Kleinkraftrad der Marke LuXXon, Modell LJ50QT-8L, ist das grüne Versicherungskennzeichen 303 WGV angebracht. Der Wert des Motorrollers wird auf rund 1.600 Euro geschätzt.

"Egal ob Mofa, Motorrad, Motorroller oder E-Scooter - sichern Sie Ihr Zweirad ausreichend gegen Diebstahl!", rät die Polizei. Worauf es bei der wirksamen Sicherung und der Identifizierung eines Zweirades wirklich ankommt, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

