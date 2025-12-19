Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen/B311 - Vorrang missachtet

Bei einem Unfall am Donnerstag bei Ertingen wurden zwei Personen verletzt.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 20.15 Uhr. Ein 37-Jähriger war mit seinem Ford Focus auf der B311 von Riedlingen in Richtung Ertingen unterwegs. Kurz vor Ertingen, auf Höhe der Tankstelle, bog er nach links auf die Nordumfahrung von Ertingen ab. Dabei übersah er wohl bei dichtem Nebel einen entgegenkommenden 32-jährigen. Der fuhr mit seinem Auto in Richtung Riedlingen und hatte Vorrang. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem heftigen Aufprall wurden die beiden Fahrenden zum Glück nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in Kliniken. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Den Sachschaden an dem schrottreifen Ford schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro. Die Schadenshöhe des weiteren Fahrzeuges muss die Polizei noch ermitteln. Abschlepper bargen die nicht mehr fahrbereiten Autos. Die Feuerwehr Ertingen war mit mehren Einsatzkräften vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab. Um 21.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

Typisch für den Herbst und Winter ist Nebel. Der graue Schleier verschlechtert die Sicht. Deshalb steigt die Unfallgefahr. Bei eingeschränkter Sicht empfiehlt die Polizei eine vorausschauende Fahrweise, ausreichend Abstand und angepasste Geschwindigkeit.

