Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Vorrang missachtet

Am Donnerstag achtete eine Autofahrerin in Kuchen beim Abbiegen nicht auf den Gegenverkehr.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 7.20 Uhr. Eine 38-Jährige war in der Bahnhofstraße unterwegs. An einer Kreuzung bog sie nach links in die Hauptstraße (B10) ab. Dabei achtete die Fahrerin des Audi A2 nicht auf einen entgegenkommenden Autofahrer. Der 41-Jährige kam aus der Pfarrgasse. Er wollte die Kreuzung mit seinem Audi A4 geradeaus überqueren und hatte Vorrang. Ein Unfall konnte nicht mehr verhindert werden und die Autos stießen zusammen. Alle Insassen hatten Glück und blieben unverletzt. Beide Pkw blieben fahrbereit. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden auf insgesamt 7.500 Euro.

++++2429677

