POL-UL: (UL) Ehingen - Von der Straße abgekommen

Am Donnerstagmorgen landete eine 24-Jährige bei Ehingen im Graben.

Ulm (ots)

Um kurz nach 6 Uhr fuhr die Audi-Fahrerin auf der B465 in Richtung Altstreußlingen. In einer Linkskurve kam sie nach rechts in den Grünstreifen. Die Fahrerin lenkte dagegen, weshalb ihr Heck ausbrach und sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Audi kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde in dem stark unfallbeschädigten Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die schwer Verletzte aus dem Auto. Der Rettungsdienst verbrachte sie in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 8 Uhr voll gesperrt. Das Polizeirevier Ehingen schätzt den Schaden am PKW auf 22.000 Euro.

