Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau/A7 - Kaffee aus Lastwagen gestohlen

An einem Lkw schlitzten Unbekannte am frühen Freitagmorgen auf einem Parkplatz bei Langenau die Plane auf.

Ulm (ots)

Die Täter machten sich um 3.30 Uhr auf dem Parkplatz "Vor dem Donauried" an einem 3,5-Tonner Klein-Lkw zu schaffen. Während der Fahrer schlief, schlitzten sie die Plane auf. Der Fahrer bemerkte die verdächtigen Geräusche und stieg aus seinem Lkw. Daraufhin ergriffen die drei Täter mit einem weißen Pritschenwagen die Flucht. Die Verkehrspolizei Polizei Heidenheim (Tel. 07321/9752-0) hat die Ermittlungen aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge stahlen sie wenige Packungen Kaffee von einer Palette. Der Sachschaden an dem Lkw wird auf 1.000 Euro geschätzt.

++++2430503

