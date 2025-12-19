Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen/A8 - Unfall mit hohem Sachschaden

Drei Fahrzeuge waren am Donnerstag bei einem Unfall bei Merklingen beteiligt.

Ulm (ots)

Kurz nach 9 Uhr fuhr der 53-Jährige mit seinem Sattelzug in Richtung München. Auf Höhe Merklingen wechselte er zum Überholen vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Dort fuhr bereits eine 52-Jährige in ihrem Land Rover. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die Fahrerin nach links aus. Hierbei kam es mit einem herannahenden Seat eines 35-Jährigen zur Kollision. Danach wurde der Landrover abgewiesen und stieß noch gegen den Sattelzug. Bei dem Unfall erlitt die 52-Jährige leichte Verletzungen. Der Landrover und Seat mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Durch den Unfall kam es zu größeren Behinderungen. Gegen 11.30 Uhr war die Fahrbahn gereinigt und wieder voll befahrbar.

