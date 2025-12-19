POL-UL: (GP) Geislingen - Unfall mit Sachschaden
Am Donnerstag stießen an einer Kreuzung in Geislingen zwei Autos zusammen.
Ulm (ots)
Um 20.15 Uhr war eine 38-Jährige in der Rheinlandstraße unterwegs. Sie wollte mit ihrem Fiat die Stuttgarter Straße in Richtung Oberböhringer Straße geradeaus überqueren. Da sie wohl die rote Ampel missachtete, kam es in der Kreuzung zum Unfall mit einer 22-Jährigen. Die fuhr mit ihrem Opel in der Stuttgarter Straße und kam von rechts aus Richtung Kuchen. Verletzt wurden niemand. Die Polizei Geislingen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Der Schaden am Fiat wird auf 4.000 Euro geschätzt, der am Opel auf 2.000 Euro.
++++2429234
Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell