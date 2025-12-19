Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Unfall mit Sachschaden

Am Donnerstag stießen an einer Kreuzung in Geislingen zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Um 20.15 Uhr war eine 38-Jährige in der Rheinlandstraße unterwegs. Sie wollte mit ihrem Fiat die Stuttgarter Straße in Richtung Oberböhringer Straße geradeaus überqueren. Da sie wohl die rote Ampel missachtete, kam es in der Kreuzung zum Unfall mit einer 22-Jährigen. Die fuhr mit ihrem Opel in der Stuttgarter Straße und kam von rechts aus Richtung Kuchen. Verletzt wurden niemand. Die Polizei Geislingen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Der Schaden am Fiat wird auf 4.000 Euro geschätzt, der am Opel auf 2.000 Euro.

