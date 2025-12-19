PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Auto angefahren
Nicht um den Schaden kümmerte sich ein Unbekannter am Montag in Laupheim.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich vermutlich am vergangenen Montag in Laupheim. Zwischen 11.30 Uhr und 15 Uhr parkte die 80-Jährige ihren Nissan Juke auf dem Parkplatz eines Seniorenheims in der Albert-Magg-Straße. Als sie losfuhr, bemerkte sie noch einen weißen Zettel an der Windschutzscheibe. Der wurde jedoch vom Fahrtwind weggeweht. Bei einem Werkstatttermin am Dienstag wurde ein frischer Unfallschaden auf der Beifahrerseite mit blauen Lackantragungen festgestellt. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.

