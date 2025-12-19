Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Unfall im Kreisverkehr

Die Vorfahrt missachtete am Donnerstag eine 57-Jährige in Erbach.

Ulm (ots)

Die 57-Jährige fuhr mit ihrem VW in der Lange Straße in Richtung Kreisverkehr Humlanger Straße. Als sie in den Kreisel einbog, übersah sie einen 47-Jährigen. Der fuhr bereits mit seinem Peugeot im Kreisel. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Nach dem Unfall konnten sie ihre Fahrten fortsetzen.

