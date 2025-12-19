PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Unfall wegen Glätte
Am Freitagmorgen kam ein Autofahrer bei Schelklingen von der Straße ab und landete im Graben.

Ulm (ots)

Ein 32-jähriger war um 5.45 Uhr auf der L240 von Schelklingen in Richtung Ringingen unterwegs. Aufgrund von Glätte verlor der Fahrer auf Höhe des Steinbruchs die Kontrolle über seinen Dacia. Dann kam er von der Straße ab und überschlug sich im Graben. Rettungskräfte brachten ihn mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik. Auch seine Beifahrerin kam in ein Krankenhaus. Die 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Abschlepper barg den total beschädigten Pkw. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Dacia auf 8.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L240 bis 7.20 Uhr komplett gesperrt werden.

++++2431210 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

