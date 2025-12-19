Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Von der Straße abgekommen

Am Donnerstag verunfallte ein 23-Jähriger bei Niederstotzingen.

Um kurz vor 7 Uhr befuhr der 23-jährige Audi-Fahrer die Landstraße 1170 in Richtung Sontheim. Dort kam er nach rechts von der Straße ab. Er überfuhr einen Leitpfosten und prallte gegen einen Kabelkanal neben dem Gleisbett. Ersthelfer kümmerten sich um den Fahrer und wählten den Notruf. Rettungsdienst und Polizei kamen. Die Rettungskräfte verbrachten den Fahrer vorsorglich in eine umliegende Klinik. Den ersten Erkenntnissen nach blieb dieser unverletzt. Der Verkehrsdienst Heidenheim nahm den Unfall auf. Aufgrund der unklaren Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Der Schaden am nicht mehr fahrbereiten Auto wird auf 15.000 Euro geschätzt.

