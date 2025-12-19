Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Rammingen - Betrunken mit dem Auto gefahren

Am Donnerstag zog die Polizei in Rammingen einen alkoholisierten BMW-Fahrer aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Um 22.20 Uhr kontrollierte die Verkehrspolizei Heidenheim einen BMW-Fahrer in Rammingen. Der war in der Asselfinger Straße unterwegs. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten bei dem 35-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Deshalb musste er zur Blutentnahme mit in eine Klinik. Das Blutergebnis soll nun zeigen, wieviel Promille er genau intus hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Seinen Führerschein musste er abgeben.

++++2429947

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell