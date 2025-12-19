PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Rammingen - Betrunken mit dem Auto gefahren
Am Donnerstag zog die Polizei in Rammingen einen alkoholisierten BMW-Fahrer aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Um 22.20 Uhr kontrollierte die Verkehrspolizei Heidenheim einen BMW-Fahrer in Rammingen. Der war in der Asselfinger Straße unterwegs. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten bei dem 35-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Deshalb musste er zur Blutentnahme mit in eine Klinik. Das Blutergebnis soll nun zeigen, wieviel Promille er genau intus hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Seinen Führerschein musste er abgeben.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

