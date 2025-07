POL-HAM: Unbekannte knicken Laterne um

Hamm-Heessen (ots) - Zivile Einsatzkräfte der Polizei Hamm stellten am Sonntag, 27. Juli, einen 27-jährigen Mann aus Neuss, der gegen 19.40 Uhr eine Bahn am Sachsenweg besprühte. Der maskierte Graffiti-Sprayer filmte seine Tat offenbar, denn auf seinem Kopf befand sich eine Action-Kamera. In der Nähe konnten die Polizisten einen Rucksack mit insgesamt sieben Sprühdosen sicherstellen. Das Mobiltelefon und die ...

