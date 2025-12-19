PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Seekirch - Vorfahrt genommen
11.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstag in Seekrich.

Ulm (ots)

Ein 54-Jähriger bog kurz nach 15 Uhr von der Friedhofstraße nach links in die Kreisstraße 7585 ab. Dabei übersah der Fahrer des Renault den Mazda einer 55-Jährigen. Die Autofahrerin kam von links und fuhr in Richtung Tiefenbach. Sie befand sich auf der Vorfahrtstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Riedlingen schätzt den Sachschaden an dem Renault auf rund 6.000 Euro, den am Mazda auf ca. 5.000 Euro.

++++2427493(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

