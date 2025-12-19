Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Wildtier gegen Auto

Hohen Schaden verursachte ein querendes Wild am Donnerstag auf der B30 bei Biberach.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 9 Uhr ein 74-Jähriger auf der B30 von Laupheim in Richtung Biberach. Auf Höhe der Ausfahrt Biberach-Nord überquerte ein Wildtier die Fahrbahn. Der Fahrer des BMW SUV erfasste das Tier. Da der Senior das Wild nicht mehr am Unfallort auf der Fahrbahn feststellen konnte, verständigte er die Polizei. Die nahm den Unfall auf. An dem BMW entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

Die Polizei rät, besonders in den frühen Morgenstunden, bei Dämmerung und in der Nacht mit Wildwechsel zu rechnen. Besondere Vorsicht gilt auf Straßen, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Denn die Schilder werden gerade dort aufgestellt, wo sich häufig Wildunfälle ereignen. Dort halten sich Tiere gerne auf Grünstreifen, Feldern und Wiesen auf. Autofahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein.

Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Autofahrer: Abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Das Tier hat so die Möglichkeit zur Flucht. Mit der Warnblinkanlage werden nachfolgende Autofahrer gewarnt. Für den Hintermann gilt: Sicherheitsabstand einhalten, denn der Vorausfahrende muss vielleicht wegen Wild plötzlich bremsen.

Sind die Tiere weg, kann mit Schrittgeschwindigkeit weitergefahren werden. Wildtiere halten sich oft in Gruppen auf. Sieht man eines, können weitere Tiere in der Nähe sein.

Kommt es trotzdem zum Unfall, muss die Unfallstelle umgehend abgesichert werden. Also Warnblinklicht einschalten und Warndreieck aufstellen.

