POL-UL: (BC) Schwendi - Fahrradsturz löste Folgeunfall aus

Ulm (ots)

Am Freitagabend, gegen 22.20 Uhr, radelte ein 43-Jähriger von Schwendi in Richtung Schönebürg. Als er auf Höhe der Kiesgrube am Berg oben ankam stürzte er vom Fahrrad und landete im Graben. Dies beobachtete ein 35-jähriger Autofahrer, welcher deshalb seinen VW Passat abbremste, um zu helfen. Dies erkannte die folgende Autofahrerin zu spät. Die 68-Jährige fuhr deshalb mit ihrem Citroen auf. An den Autos entstand ein Sachschaden von zusammen 8.000 EUR. Verletzt wurde niemand. Während der Klärung des Unfalls berappelte sich der Radfahrer und fuhr in Richtung Schönebürg davon. Als die Polizei diesen zuhause überprüfte, wurde eine starke Alkoholisierung festgestellt. Der Vater des Radfahrers kam seinerseits mit einem Fahrrad zur Unfallstelle. Auch er war stark betrunken. Deshalb wurden bei Vater und Sohn eine Blutprobe erhoben und beide wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

