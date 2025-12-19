Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Nicht mehr fahrtauglich

Am Freitagmorgen verursachte eine 25-Jährige betrunken und ohne Führerschein bei Heidenheim einen Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 1 Uhr fuhr eine mutmaßlich Betrunkene auf der B19 in Richtung Heidenheim. Auf Höhe der Car-Schwenk-Straße übersah sie wohl den Kreisverkehr und schanzte über diesen. Hierbei beschädigte sie ein Verkehrsschild. Durch den Unfall waren an ihrem Peugeot alle Reifen beschädigt und sie konnte ihre Fahrt nicht mehr fortführen. Die 25-Jährige flüchtete von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Heidenheim konnte die mutmaßliche Fahrerin kurz darauf an der Adresse eines Bekannten ermitteln. Die 25-Jährige roch stark nach Alkohol. Ein Test ergab, dass sie deutlich zu viel getrunken hatte. Sie musste eine Blutprobe abgeben. Die Frau hatte auch keinen Führerschein. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto und Schild auf etwa 4.300 Euro. Die Fahrerin erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

