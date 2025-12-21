PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Heimfahrt mit Hindernissen
Nach einem Unfall fuhr ein 81-Jähriger am Samstagnachmittag noch acht Kilometer weiter, ehe er von der Polizei gestoppt werden konnte.

Ulm (ots)

Gegen 16:30 Uhr meldete sich eine Zeugin, die einen auffällig fahrenden VW Passat melden wollte. Dieser fuhr direkt vor ihr von Nerenstetten nach Langenau. Kurz vor Langenau, am dortigen Kreisverkehr, fuhr der 81-jährige Pkw Lenker schlichtweg geradeaus. Dies hatte zur Folge, dass er auf der anderen Seite des Kreisverkehrs in die Leitplanke fuhr und dadurch seinen Pkw stark beschädigte. Statt anzuhalten, setzte er seine Fahrt unvermittelt fort. Diese führte durch Langenau in Richtung Bayern. Die Zeugin folgte ihm und teilte die aktuelle Position durchgehend im Notruf mit. Inzwischen waren zwei Streifenwagenbesatzungen der Verkehrspolizei Heidenheim und des Polizeireviers Ulm-Mitte unterwegs, um die Irrfahrt des 81-Jährigen zu unterbinden. Dieser schien sich nicht zu wundern, dass sein VW Passat mittlerweile schlecht einlenkte. Denn als die Streife der Verkehrspolizei Heidenheim den 81-Jährigen einen Kilometer vor seiner Anschrift stoppen konnte, fuhr dieser vorne links bereits auf der Felge. Zudem stand seine Frontstoßstange deutlich ab. Letztlich konnte nur die Streifenwagenbesatzung ihn davon abhalten, vollends nach Hause zu fahren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest war negativ.

Nach den durchgeführten Maßnahmen wurde der 81-Jährige durch seine Ehefrau abgeholt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ihn erwartet eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, sowie der Gefährdung im Straßenverkehr.

++++++++++++++++++++++++++++2440977

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Derer), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
  • 20.12.2025 – 11:12

    POL-UL: (GP) Göppingen - Fußgängerin in Fußgängerzone von Auto erfasst

    Ulm (ots) - Am Freitagabend, gegen 17 Uhr, befuhr ein 76-Jähriger verbotener Weise die Fußgängerzone in der Grabenstraße. An der Kreuzung mit der Freihofstraße ließ er die Fußgängerin passieren. Als er sie nicht mehr sehen konnte, fuhr er los. Tatsächlich war die 86-Jährige vor dem Mercedes Sprinter gestürzt und lag vor dem Lkw auf der Straße. Der Sprinter ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 11:10

    POL-UL: (BC) Riedlingen - Betrunken und ohne Führerschein gefahren

    Ulm (ots) - Am Freitagabend, gegen 22.50 Uhr, folgte ein Streifenwagen einem Skoda auf der B 312 von Riedlingen in Richtung Zwiefalten. Am Ortsbeginn Bechingen wurde der Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Der 59-jährige Fahrer roch deutlich nach Alkohol. Ein Test vor Ort ergab einen Wert deutlich über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit. Zudem legte er einen ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 11:09

    POL-UL: (BC) Schwendi - Fahrradsturz löste Folgeunfall aus

    Ulm (ots) - Am Freitagabend, gegen 22.20 Uhr, radelte ein 43-Jähriger von Schwendi in Richtung Schönebürg. Als er auf Höhe der Kiesgrube am Berg oben ankam stürzte er vom Fahrrad und landete im Graben. Dies beobachtete ein 35-jähriger Autofahrer, welcher deshalb seinen VW Passat abbremste, um zu helfen. Dies erkannte die folgende Autofahrerin zu spät. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren