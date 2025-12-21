Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Heimfahrt mit Hindernissen

Nach einem Unfall fuhr ein 81-Jähriger am Samstagnachmittag noch acht Kilometer weiter, ehe er von der Polizei gestoppt werden konnte.

Ulm (ots)

Gegen 16:30 Uhr meldete sich eine Zeugin, die einen auffällig fahrenden VW Passat melden wollte. Dieser fuhr direkt vor ihr von Nerenstetten nach Langenau. Kurz vor Langenau, am dortigen Kreisverkehr, fuhr der 81-jährige Pkw Lenker schlichtweg geradeaus. Dies hatte zur Folge, dass er auf der anderen Seite des Kreisverkehrs in die Leitplanke fuhr und dadurch seinen Pkw stark beschädigte. Statt anzuhalten, setzte er seine Fahrt unvermittelt fort. Diese führte durch Langenau in Richtung Bayern. Die Zeugin folgte ihm und teilte die aktuelle Position durchgehend im Notruf mit. Inzwischen waren zwei Streifenwagenbesatzungen der Verkehrspolizei Heidenheim und des Polizeireviers Ulm-Mitte unterwegs, um die Irrfahrt des 81-Jährigen zu unterbinden. Dieser schien sich nicht zu wundern, dass sein VW Passat mittlerweile schlecht einlenkte. Denn als die Streife der Verkehrspolizei Heidenheim den 81-Jährigen einen Kilometer vor seiner Anschrift stoppen konnte, fuhr dieser vorne links bereits auf der Felge. Zudem stand seine Frontstoßstange deutlich ab. Letztlich konnte nur die Streifenwagenbesatzung ihn davon abhalten, vollends nach Hause zu fahren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest war negativ.

Nach den durchgeführten Maßnahmen wurde der 81-Jährige durch seine Ehefrau abgeholt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ihn erwartet eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, sowie der Gefährdung im Straßenverkehr.

