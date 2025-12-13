Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Rauch aus Wohn- und Geschäftsgebäude

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel wurden am Freitagabend um 22:26 Uhr zu einem Wohn- und Geschäftshaus in der oberen Königstraße alarmiert. Anwohner hatten einen ausgelösten Heimrauchmelder im Treppenhaus des Hauses sowie eine Rauchentwicklung hinter der Fensterfront der Gewerbeeinheit entdeckt und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte vor Ort hatte der Eigentümer des Gebäudes bereits einen Schlüssel für das Ladenlokal organisiert und diesen den Einsatzkräften übergeben. So konnte der erste Angriffstrupp schnell und materialschonend vorgehen. Dieser stellte zügig die Ursache der Rauchentwicklung fest: Auf einem Tisch brannte eine Hälfte eines Adventskranzes.

Um keinen Wasserschaden zu verursachen, wurde der Kranz ins Freie gebracht und dort abgelöscht. Anschließend wurde ein akkubetriebener Lüfter in Stellung gebracht, um das Gebäude vom Brandrauch zu befreien. Die Bewohner, die vorbildlich das Haus verlassen hatten, konnten nach den Löschmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich, und die Einsatzstelle wurde an den Eigentümer des Hauses übergeben. Neben 36 Kräften der Feuerwehr waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Polizei im Einsatz. Der Einsatz konnte nach 60 Minuten beendet werden.

