Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Montag 3-mal im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Am gestrigen Montag wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheit Volmarstein um 15:40 Uhr zu einem vermeintlichen Fahrzeugbrand im Kreuzungsbereich der Hauptstr. / Hagener Str. alarmiert. Vor Ort eingetroffen konnte jedoch kein Brandereignis durch die Einsatzkräfte festgestellt werden. Daraufhin wurde der Bereich noch einmal weiträumiger inklusive Nebenstraßen kontrolliert. Da auch dies ohne Feststellung blieb, wurde der Einsatz nach 20 Minuten abgebrochen.

Um 17:57 Uhr wurde die Löscheinheit Esborn zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Durch die Einsatzkräfte wurde zunächst Buschwerk beseitigt, um dem Rettungsdienst eine optimale Versorgung des Patienten zu ermöglichen. Im Anschluss unterstützten die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden beim schonenden Transport des Patienten zum Rettungswagen. Nach circa 50 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

In der Nacht zum Dienstag alarmierte die Kreisleitstelle um 23:48 Uhr die Löscheinheit Alt-Wetter mit dem Stichwort "Hilflose Person hinter Tür". Als die Einsatzkräfte bereits kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintrafen, war die Tür bereits geöffnet und die ehrenamtlichen Kräfte konnten den Einsatz nach circa 15 min. beenden.

