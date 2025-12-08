Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Feuerwehr am Wochenende mehrmals im Einsatz

Wetter (Ruhr)

Die Löscheinheit Esborn wurde am Freitag, den 05.12.2025, um 13:26 Uhr zu einer Fahrbahnverunreinigung auf der Schmiedestraße alarmiert. Die Erkundung ergab, dass die Verunreinigung von der Schmiedestraße im Ortsteil Wengern bis nach Gevelsberg-Silschede reichte. Durch die Einsatzkräfte wurden Warnschilder aufgestellt, und die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei sowie den Stadtbetrieb übergeben. Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach rund zwei Stunden beenden.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Abend um 19:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Stevelinger Straße, Ecke Vogelsanger Straße, alarmiert. Hier war es aus ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen gekommen. Alle beteiligten Personen konnten die Fahrzeuge eigenständig verlassen und wurden dem Rettungsdienst übergeben. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Auslaufende Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr abgestreut und anschließend wieder aufgenommen. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben, und die Feuerwehr beendete den Einsatz nach 45 Minuten.

Eine weitere Fahrbahnverunreinigung wurde der Löscheinheit Esborn am Samstag, den 06.12.2025, um 15:38 Uhr gemeldet. In der Straße "Auf der Höhe" befanden sich mehrere Ölflecken auf der Fahrbahn. Die Verunreinigung wurde durch die Rufbereitschaft des Stadtbetriebes beseitigt, und die Feuerwehr konnte einsatzbereit einrücken. Ob die Flecken vom Nikolaus oder einem anderen Fahrzeug hinterlassen wurden, konnte nicht geklärt werden.

Am Sonntag, den 07.12.2025, erfolgte die nächste Alarmierung für die Löscheinheit Esborn. Um 15:51 Uhr wurde eine Fahrbahnverunreinigung aus der Von-der-Recke-Straße gemeldet. Hier hatte ein Fahrzeug Betriebsmittel verloren. Durch die Feuerwehr wurden Warnschilder aufgestellt, und die Einsatzstelle wurde anschließend an die Rufbereitschaft des Stadtbetriebes übergeben.

Für die Löscheinheiten Alt-Wetter, Volmarstein und Grundschöttel ging es um 17:00 Uhr zu einem Wohn- und Geschäftshaus in der Schöntaler Straße. Hier hatten aufmerksame Passanten eine Rauchentwicklung aus einem Kellerschacht wahrgenommen und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Durch den ersten Angriffstrupp wurde zunächst ein Rauchschutzvorhang am Kellerabgang gesetzt, und anschließend wurde das Treppenhaus auf eventuelle Personen kontrolliert. Diese konnten jedoch nicht angetroffen werden. Durch den Trupp unter Atemschutz wurde anschließend mit der Brandbekämpfung fortgefahren. Hier konnte dann auch schnell Feuer unter Kontrolle gemeldet werden. Die parallel durchgeführten Lüftungsmaßnahmen im Keller führten ebenfalls zum Erfolg. Da die Strom- und Gasleitungen im Keller ebenfalls betroffen waren, wurde das Haus durch den Energieversorger komplett von der Versorgung getrennt. Die betroffenen Bewohner aus dem Haus konnten anderweitig unterkommen. Die Einsatzstelle wurde anschließend zur Feststellung der Brandursache an die Kriminalpolizei übergeben. Die letzten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz nach 120 Minuten beenden. Während der Löschmaßnahmen an der Einsatzstelle wurde der Grundschutz für das Stadtgebiet durch die Löscheinheit Esborn sichergestellt.

Während des laufenden Einsatzes wurden Kräfte der Löscheinheiten Volmarstein und Grundschöttel zu einem Brandmeldealarm in der städtischen Flüchtlingsunterkunft in der Wilhelmstraße alarmiert. Hier konnten die Einsatzkräfte jedoch schnell Entwarnung geben. Durch das Spielen mit einem Ball im Gebäude wurde ein Druckknopfmelder getroffen, der daraufhin die Einsatzkräfte alarmierte. Die Einsatzstelle wurde an die Rufbereitschaft des Ordnungsamtes übergeben, und der Einsatz konnte nach 50 Minuten beendet werden.

