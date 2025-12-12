Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Heimrauchmelder in der Nacht

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Einsatzkräfte der Löscheinheit Volmarstein wurden in der Nacht zum Freitag um 00:15 Uhr aus den Betten alarmiert. In der Osthausstraße hatte in einer derzeit leerstehenden Wohnung ein Heimrauchmelder ausgelöst. Da die Einsatzkräfte die Tür nicht gewaltfrei öffnen konnten, wurde die Wohnung über eine Steckleiter kontrolliert. Dabei konnte auch ein Fenster schadenfrei geöffnet werden, sodass anschließend die Wohnung kontrolliert werden konnte. Der Heimrauchmelder hatte ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben, und der Einsatz konnte nach 35 Minuten beendet werden.

