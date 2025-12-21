Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen, Holzhausen - Bremse mit Gas verwechselt - Nicht mehr unter Kontrolle hatte am Samstagabend eine 21-Jährige ihr Auto. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 20:55 Uhr befuhr die junge Frau mit ihrem VW-Passat die Schorndorfer Straße in Holzhausen in Richtung Wangen. Am Ortsende wollte sie nach links in Richtung Unterberken abbiegen. Dabei verwechselte sie das Brems- mit dem Gaspedal und verlor die Kontrolle über ihr Auto. Der Passat beschleunigte unkontrolliert über die Kreuzung, überfuhr einen Bordstein und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Diese stürzte auf einen VW-Polo, der auf dem angrenzenden Grundstück parkte. Der VW der Unfallverursacherin war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit, er musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. An dem geparkten Polo entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Durch den Aufprall auf die Laterne kam es zu einem Ausfall der Lichtversorgung. Der örtliche Versorger war vor Ort und baute die Straßenlaterne ab. Die Lichtversorgung konnte anschließend wieder hergestellt werden. Der Schaden an der Laterne beträgt etwa 4.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Das Polizeirevier Uhingen nahm den Unfall auf.

