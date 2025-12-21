Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen

Binzwangen - PKW rollt führerlos gegen Laterne

Am Samstagmorgen sicherte eine 80-Jährige ihr Auto nicht gegen Wegrollen.

Gegen 09:30 Uhr morgens hielt eine 80-jährige Mercedesfahrerin Am Bühl und verließ ihren PKW, um eine kurze Erledigung zu tätigen. Unmittelbar nach dem Verlassen des Mercedes-Benz bemerkte sie, dass dieser begann die Gefällstrecke herunterzurollen. Geistesgegenwärtig warnte sie die anderen Verkehrsteilnehmer durch Gestikulieren vor dem rollenden PKW, konnte diesen jedoch nicht stoppen. Der Mercedes querte im Anschluss die angrenzende Römerstraße am Fuße des Gefälles, wo er auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit 3 Abfalltonnen und einer Straßenlaterne zusammenstieß und dadurch zum Stillstand kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Laterne leicht aus ihrem Fundament gerissen, eine Mülltonne wurde gegen eine Hauswand geschleudert und auch die übrigen Abfalltonnen wurden vollkommen zerstört. Auch der Mercedes-Benz wurde frontal beschädigt, sodass Betriebsstoffe durch die örtliche Feuerwehr beseitigt werden mussten. Glücklicherweise kam es zu keinerlei Personenschäden. Es entstand ein Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe.

