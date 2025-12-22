PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Mann attackiert
In der Nacht auf Samstag schlugen und traten mehrerere Unbekannte in Heidenheim auf einen 28-Jährigen ein.

Ulm (ots)

Kurz nach 3 Uhr kam es am Eugen-Jaekle-Platz vor einer Bar zu einer Auseinandersetzung. Etwa sechs bis acht unbekannte Männer schlugen und traten auf einen 28-Jährigen ein, als dieser wohl gerade dabei war, in einen Mülleimer zu urinieren. Als ein Zeuge hinzu kam, flüchteten die Täter. Der Geschädigte erlitt durch die Schläge und Tritte Verletzungen im Gesicht. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Polizei Heidenheim ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07321/322-430. Bei den Angreifern soll es sich den Erkenntnissen zufolge um Personen der Heidenheimer Ultra-Szene gehandelt haben. Einer der Täter sprach deutsch und hatte eine Glatze. Er ist etwa 177 cm groß, ca. 27 bis 32 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er trug ein schwarzes T-Shirt und hatte einen dunkelblonden Bart.

++++2438058 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren