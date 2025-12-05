PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Lauter Knall stört Rheydter Nachtruhe | Auto stark beschädigt

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zum Freitag, 5. Dezember, wurden mehrere Zeugen im Bereich der Dahlener Straße durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Anschließend fanden sie ein qualmendes Auto vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gemeinsam mit der Feuerwehr nahm die Polizei das stark beschädigte Auto, welches am Straßenrand der Dahlener Straße geparkt war, in Augenschein. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher und ermittelt zum Ursprung des Knallgeräusches. Sie geht derzeit von einer Sachbeschädigung durch Dritte aus.

Zeugen, die im vorliegenden Fall sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

