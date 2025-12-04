PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schulwegunfall auf der Stadtwaldstraße - 13-jähriges Mädchen schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 7 Uhr, hat ein 13-jähriges Mädchen die Stadtwaldstraße, Höhe Voosen, überquert, um den Bus zur Schule zu er-reichen. Beim Überqueren der Fahrbahn wurde das Kind von einem vor-beifahrenden Pkw erfasst und dabei schwer verletzt.

Die Fahrerin des Pkw befuhr die Stadtwaldstraße aus Richtung Rheindah-len in Fahrtrichtung Dahlener Straße und passierte die oben genannte Kreuzung bei Grünlicht. Nach dem Zusammenstoß alarmierte sie umgehend den Rettungsdienst. Die Notfallsanitäter versorgten das Kind noch an der Unfallstelle und brachten es anschließend schwerverletzt in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet weitere Personen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (mb)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

