Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtragsmeldung zu "Schwerer Unfall auf der Stadtwaldstraße": 88-Jährige verstorben

Mönchengladbach (ots)

Eine 88-jährige Frau, die am Montag, 1. Dezember, bei einem Verkehrsunfall auf der Stadtwaldstraße schwer verletzt wurde, ist am Mittwoch, 3. Dezember, im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls verstorben.

Die andere 45-jährige Unfallbeteiligte befindet sich weiterhin stationär im Krankenhaus. Ihr Zustand gilt als stabil.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.(km)

Zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6170704

