POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht eine 15-Jährige und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Am Montag, 1. Dezember, um kurz vor 17 Uhr kehrte die Jugendliche nach einem Arzttermin nicht mehr in ihre Wohngruppe zurück. Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte zu ihrem Aufenthaltsort. Die Jugendliche war zum Zeitpunkt des Arzttermins mit einer grauen Schlaghose, einer weißen Jacke und pinken Nike-Schuhen bekleidet. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Ein Bild der Vermissten kann unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW eingesehen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/188278

Solange der Link funktioniert, ist die Fahndung aktuell.

Hinweise nimmt die Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161 290 entgegen. (km)

