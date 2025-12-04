PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht eine 15-Jährige und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Am Montag, 1. Dezember, um kurz vor 17 Uhr kehrte die Jugendliche nach einem Arzttermin nicht mehr in ihre Wohngruppe zurück. Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte zu ihrem Aufenthaltsort. Die Jugendliche war zum Zeitpunkt des Arzttermins mit einer grauen Schlaghose, einer weißen Jacke und pinken Nike-Schuhen bekleidet. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Ein Bild der Vermissten kann unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW eingesehen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/188278

Solange der Link funktioniert, ist die Fahndung aktuell.

Hinweise nimmt die Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161 290 entgegen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Leitstelle

Telefon: 02161/29 20 145
Fax: 02161/29 20 199
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 12:34

    POL-MG: Schulwegunfall auf der Stadtwaldstraße - 13-jähriges Mädchen schwer verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 7 Uhr, hat ein 13-jähriges Mädchen die Stadtwaldstraße, Höhe Voosen, überquert, um den Bus zur Schule zu er-reichen. Beim Überqueren der Fahrbahn wurde das Kind von einem vor-beifahrenden Pkw erfasst und dabei schwer verletzt. Die Fahrerin des Pkw befuhr die Stadtwaldstraße aus Richtung Rheindah-len in ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 10:31

    POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht eine 13-Jährige und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Das vermisste Mädchen hat am Sonntag, 30. November, gegen 16.30 Uhr eine Einrichtung verlassen und kehrte nicht zur verabredeten Zeit zurück. Seitdem besteht nur unregelmäßig Kontakt zu ihr. Aktuell liegen Hinweise vor, dass sich die Vermisste im Raum Köln aufhalten könnte. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren