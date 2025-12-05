PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Update: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jährigen - Fahndung wird zurückgenommen

Mönchengladbach (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermisst gemeldeten 15-jährigen Fabienne Monika S. wird hiermit zurückgenommen. Das Mädchen ist wohlbehalten zu ihrer Wohngruppe zurückgekehrt.

Der Link zur ursprünglichen Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6135404

Die Polizei Mönchengladbach bedankt sich für Ihre Mithilfe.(rb)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Leitstelle

Telefon: 02161/29 20 145
Fax: 02161/29 20 199
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

