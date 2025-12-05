POL-MG: Update: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jährigen - Fahndung wird zurückgenommen
Mönchengladbach (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermisst gemeldeten 15-jährigen Fabienne Monika S. wird hiermit zurückgenommen. Das Mädchen ist wohlbehalten zu ihrer Wohngruppe zurückgekehrt.
Der Link zur ursprünglichen Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6135404
Die Polizei Mönchengladbach bedankt sich für Ihre Mithilfe.(rb)
