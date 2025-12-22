POL-UL: (GP) Ebersbach - Baustellenmateralien angezündet
Am Sonntag verursachte ein Unbekannter einen Brand.
Ulm (ots)
Eine Zeugin entdeckte das Feuer gegen 5.45 Uhr in der Marktstraße. Ein Unbekannter hatte Baustellenabgrenzungen aus Kunststoff, sowie eine Holzpalette in Brand gesetzt. Eine Schadenshöhe lässt sich nicht beziffern.
