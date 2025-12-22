Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Ins Stauende gekracht

Einen Unfall verursachte am Sonntag ein Senior bei Gruibingen.

Gegen 12.30 Uhr staute sich der Verkehr im Tunnel auf Höhe Gruibingen. Den bemerkte ein 76-jähriger Mercedes AMG Fahrer zu spät und musste eine Vollbremsung machen. Der Bremsweg reichte nicht aus und er fuhr einem Mercedes CLA in das Heck. Den Mercedes schob es auf einen vorausstehende VW Tiguan. Bei dem Unfall blieben alle Beteiligten unverletzt. Durch den Unfall war der Tunnel für etwa 30 Minuten voll gesperrt. Der Schaden an den drei Fahrzeugen wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

