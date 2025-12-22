Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Poser unterwegs /Am Samstagabend führte die Polizei Kontrollen mit dem Schwerpunkt "Poser" im Ulmer Stadtgebiet und Blaustein durch.

Ulm (ots)

In der Nacht auf Sonntag führten die Beamten in der Innenstadt und in Blaustein zahlreiche Kontrollen durch. Dabei wurden auch mehrere Poser aus dem Verkehr gezogen. Insgesamt müssen nun drei Fahrer mit Bußgeldern rechnen. Sie müssen sich wegen unnötigem Lärm, einem Rotlichtverstoß und illegaler Müllentsorgung verantworten.

Die Polizei führt in unregelmäßigen Abständen weitere Kontrollen dieser Art durch. An eine eigens hierfür eingerichtete E-Mail-Adresse können Bürgerinnen und Bürger weiterhin auffällige Autos melden. Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs sowie einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens, können an ulm.pp.poser@polizei.bwl.de, gesandt werden. Natürlich nimmt die Polizei diese Hinweise auch telefonisch (Tel. 0731/188 - 0) oder persönlich entgegen. Zeitlich dringende Ereignisse sind jedoch nicht per E-Mail zu melden.

++++2441371 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell