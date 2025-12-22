PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Tierreste aufgefunden
Am Sonntagmorgen entdeckte eine Spaziergängerin in Ulm die tierischen Überreste.

Ulm (ots)

Eine Zeugin fand gegen 10 Uhr die in Folie verpackten Tierreste im Klosterwald in Ulm. Diese waren unweit des Waldweges in der Nähe des Trinkwasserbehälters abgelegt worden. Es handelte sich wohl um Schweinefüße, Innereien und Fische. Die Verpackungen waren teils noch mit Etiketten versehen. Die Abteilung Gewerbe und Umwelt der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnr. 0731/188-3812 beim Polizeirevier Ulm-West zu melden.

++++2445363 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

