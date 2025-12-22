Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kanzach - Umweltsünder entsorgt Altreifen

In den vergangenen Tagen hatte ein Unbekannter neben einem landwirtschaftlichen Weg bei Kanzach eine Vielzahl an Altreifen entsorgt.

Am Sonntagvormittag fiel einem Zeugen eine größere Menge Autoreifen in einem Waldstück westlich von Kanzach auf. Der genaue Ablagerungsort befindet sich nördlich der L282, zwischen dem Ochsenstallweg und Judenweg. Die Reifen wurden neben dem landwirtschaftlichen Weg abgelegt und offenbar mit einem größeren Fahrzeug oder Transporter dorthin transportiert. Wer die Reifen dort entsorgte und in welchem genauen Zeitraum, ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Riedlingen (Tel. 07371/938-0) hat die Ermittlungen wegen einer Umweltstraftat aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können.

Hinweis der Polizei: Müll gehört nicht in die Natur. In Wald und Flur kann er für Pflanzen und Tiere sehr gefährlich werden. Deshalb ist es auch verboten, den Müll einfach in die Gegend zu werfen. Dafür drohen teils hohe Bußgelder. Die Polizei verfolgt diese Verstöße mit Nachdruck.

