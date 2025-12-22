Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Spraydose in Wohnhaus explodiert

Einsatzkräfte rückten am Samstag zu einem verrauchten Kellerraum in Kirchberg an der Iller aus.

Ulm (ots)

Kurz nach 13 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle eine Meldung zu einer Explosion in einem Einfamilienhaus in der Straße Nordhofen ein. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten an. Aus dem Haus drang Rauch aus dem Kellerraum. Dort kam es wohl zu einer Explosion einer Spraydose. Die Lacksprühdose stand offenbar auf einer Holzheizung und explodierte aufgrund der hohen Hitzeeinwirkung. Die Feuerwehr lüftete das Haus. Verletzt wurde niemand. Auch der Schaden fiel gering aus. Die Feuerwehr aus Kirchberg war mit zwölf Einsatzkräften vor Ort.

