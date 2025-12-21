Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (1205) Schwerer Verkehrsunfall auf B2 - drei Personen noch vor Ort verstorben
Weißenburg (ots)
Am heutigen Sonntagnachmittag (21.12.2025) ereignete sich auf der Bundesstraße 2 bei Pleinfeld (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein schwerer Verkehrsunfall. Drei Personen erlagen noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.
Der Fahrer eines Pkw, Dacia, war gegen 16:00 Uhr auf der B2 in Fahrtrichtung Weißenburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Pleinfeld Nord und Pleinfeld Süd stand zu diesem Zeitpunkt ein Abschleppfahrzeug mit Pannenfahrzeug auf dem Standstreifen.
Der Fahrer des Dacia wechselte, vermutlich aus diesem Grund, auf den linken der beiden Fahrstreifen. Ein in gleicher Richtung auf dem linken Fahrstreifen fahrender Skoda geriet zum Zeitpunkt des Spurwechsels aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr (einspurig) und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes.
In dem Skoda befanden sich zum Unfallzeitpunkt fünf Personen, der Mercedes war lediglich mit einer Fahrerin besetzt.
Drei Personen aus dem Skoda, zwei Frauen im Alter von 28 und 36 Jahren, sowie ein Kleinkind (4) erlagen vor Ort ihren schweren Verletzungen. Die beiden weiteren Insassen (weiblich, eine erwachsene Frau sowie ein weiteres Kleinkind) wurden mit schweren Verletzungen mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.
Im weiteren Verlauf fuhren, räumlich abgesetzt zum angeführten Unfallgeschehen, noch zwei weitere Pkw in den Bereich der Unfallstelle, was glücklicherweise keine weiteren schwerer verletzten Personen zur Folge hatte.
Beamte der Polizeiinspektion Weißenburg nehmen den Unfall zur Stunde vor Ort auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft unterstützt ein Gutachter bei der Feststellung der finalen Unfallursache. Die B2 ist (Stand: 20:00 Uhr) im Rahmen der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.
