PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1203) Exhibitionist in U-Bahn vor Jugendlichen aufgetreten - Täterfestnahme

Nürnberg (ots)

Am Samstagabend (20.12.2025) trat ein 39-jähriger Mann mehreren Jugendlichen in schamverletzender Weise in der U-Bahn am Plärrer in Nürnberg gegenüber. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.

Gegen 22:00 Uhr saßen mehrere Jugendliche in der U-Bahn U1 in Fahrtrichtung Fürth Hardhöhe. Als die U-Bahn für mehrere Minuten am Bahnhof Plärrer anhielt, stellte sich ein zunächst unbekannter Mann unmittelbar zu den Jugendlichen und zeigte sich diesen in unsittlicher Weise. Fahrgäste, die auf das Geschehen aufmerksam wurden, brachten den Mann aus der U-Bahn und verständigten die Polizei.

Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte konnte den 39-jährigen deutsch-ukrainischen Staatsangehörigen im U-Bahnhof Plärrer antreffen und festnehmen.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 39-Jährigen einen Wert von über 2 Promille. Zudem fiel ein durchgeführter Drogentest positiv aus. Er muss sich nun wegen der Vornahme exhibitionistischer Handlungen in einem Strafverfahren verantworten.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 11:11

    POL-MFR: (1202) Einbruch in Autohaus - Zeugenaufruf

    Schwabach (ots) - In der Nacht zum Freitag (18.12.2025) brachen Unbekannte in ein Autohaus in Schwabach ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Unbekannte Personen verschafften sich gegen 05:00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Autohandel in der Nördlichen Ringstraße. Im Innenraum öffneten sie eine Kasse und entwendeten daraus Bargeld. Der ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 11:05

    POL-MFR: (1201) Einbrecher ergriff die Flucht - Polizei sucht Zeugen

    Nürnberg (ots) - Während eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard ergriff ein bislang unbekannter Mann am Donnerstagabend (18.12.2025) die Flucht, nachdem er von der Bewohnerin des Hauses überrascht worden war. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Wahrnehmungen zu dem Einbruch gemacht haben. Die 82-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Ewaldstraße war gegen 17:30 Uhr ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 19:00

    POL-MFR: (1200) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 20.12.2025

    Nürnberg (ots) - Am Samstagnachmittag (20.12.2025) fanden in der Nürnberger Innenstadt mehrere Versammlungen statt. Zahlreiche Polizeibeamte waren im Einsatz, um das unmittelbare Aufeinandertreffen der unterschiedlichen politischen Lager zu verhindern. Zur Kundgebung mit dem Titel "Gedenken an die Magdeburger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren