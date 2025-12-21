PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1202) Einbruch in Autohaus - Zeugenaufruf

Schwabach (ots)

In der Nacht zum Freitag (18.12.2025) brachen Unbekannte in ein Autohaus in Schwabach ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Unbekannte Personen verschafften sich gegen 05:00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Autohandel in der Nördlichen Ringstraße. Im Innenraum öffneten sie eine Kasse und entwendeten daraus Bargeld.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Die Kriminalpolizei führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 11:05

    POL-MFR: (1201) Einbrecher ergriff die Flucht - Polizei sucht Zeugen

    Nürnberg (ots) - Während eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard ergriff ein bislang unbekannter Mann am Donnerstagabend (18.12.2025) die Flucht, nachdem er von der Bewohnerin des Hauses überrascht worden war. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Wahrnehmungen zu dem Einbruch gemacht haben. Die 82-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Ewaldstraße war gegen 17:30 Uhr ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 19:00

    POL-MFR: (1200) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 20.12.2025

    Nürnberg (ots) - Am Samstagnachmittag (20.12.2025) fanden in der Nürnberger Innenstadt mehrere Versammlungen statt. Zahlreiche Polizeibeamte waren im Einsatz, um das unmittelbare Aufeinandertreffen der unterschiedlichen politischen Lager zu verhindern. Zur Kundgebung mit dem Titel "Gedenken an die Magdeburger ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 15:48

    POL-MFR: (1199) Versammlungsgeschehen in Greding am 20.12.2025

    Greding (ots) - Am heutigen Samstag (20.12.2025) fand in Greding (Lkrs. Roth) eine Veranstaltung der AfD statt. Im Vorfeld wurden zwei Gegendemonstrationen bei der Versammlungsbehörde angemeldet. Diese verliefen ohne größere Störungen. Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 15:15 Uhr fand in einer angemieteten Räumlichkeit, in unmittelbarer Nähe zum Gredinger Hippodrom ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren