Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1199) Versammlungsgeschehen in Greding am 20.12.2025

Greding (ots)

Am heutigen Samstag (20.12.2025) fand in Greding (Lkrs. Roth) eine Veranstaltung der AfD statt. Im Vorfeld wurden zwei Gegendemonstrationen bei der Versammlungsbehörde angemeldet. Diese verliefen ohne größere Störungen.

Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 15:15 Uhr fand in einer angemieteten Räumlichkeit, in unmittelbarer Nähe zum Gredinger Hippodrom (Industriestraße), eine Veranstaltung der AfD (Gründung des Landesverbands Bayern der Generation Deutschland) statt.

Hiergegen wurden im Vorfeld zwei stationäre Demonstrationen beim LRA Roth angemeldet. Als Versammlungsörtlichkeiten wurden seitens der Versammlungsbehörde die Industriestraße/An der Gredl bzw. Industriestraße, auf Höhe der Örtlichkeit der Parteiveranstaltung, zugewiesen.

In der Spitze nahmen an den Gegendemonstrationen rund 250 Personen teil.

Gegen 09:45 Uhr wurden rund 30 Personen aus dem linken Spektrum festgestellt, die augenscheinlich auf den Weg zur Gegendemonstration waren, sich teilweise vermummten und daher durch Einsatzkräfte begleitet wurden.

Im Verlauf des Demonstrationsgeschehens spalteten sich diese 30 Teilnehmer wieder von der originären Versammlung ab. Bei der anschließenden Begleitung durch Einsatzkräfte kam es vereinzelt zur Anwendung unmittelbaren Zwangs, da Personen versuchten, eine Polizeikette zu durchbrechen.

In diesem Zusammenhang kam es zu Schlägen und Tritten gegen Einsatzkräfte.

Die Beamten unterzogen die Personengruppe einer Identitätsfeststellung, zudem fertigten sie Lichtbilder. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen, die gegen 14:30 Uhr beendet waren, erhielt die Gruppe einen Platzverweis und entfernte sich.

Im Ergebnis leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie wegen Vermummung, gegen Personen aus der Gruppe, ein.

Das Versammlungsgeschehen war gegen 15:40 Uhr beendet.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Hilpoltstein waren neben mittelfränkischen Kräften auch Beamte der Bayerischen Bereitschaftspolizei eingesetzt.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell