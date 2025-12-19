PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1196) Wohnungseinbrüche in Gunzenhausen - Zeugenaufruf

Gunzenhausen (ots)

Am Donnerstag (18.12.2025) brachen bislang unbekannte Täter in zwei Wohnhäuser in Gunzenhausen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 11:15 Uhr und 20:15 Uhr gewaltsam Zugang zu zwei Einfamilienhäusern, einem in der Lindleinswasenstraße und einem weiteren im Gemeindeteil Büchelberg. In den Innenräumen durchwühlten sie mehrere Zimmer und entwendeten aus dem Anwesen in der Lindleinswasenstraße Gegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Ob es bei dem Einbruch in Büchelberg zu einem Entwendungsschaden kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sowie die Kriminalpolizei Ansbach führten an beiden Tatorten Spurensicherungsmaßnahmen durch. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren