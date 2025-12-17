PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1193) 11-jährige Christina F. aus Erlangen vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Erlangen (ots)

Wie mit Meldung 1190 berichtet, galt die 11-Jährige seit dem heutigen Mittwochmorgen (17.12.2025) als vermisst. Zwischenzeitlich konnte sie wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Erstellt durch: Janine Mendel

