POL-MFR: (1193) 11-jährige Christina F. aus Erlangen vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Erlangen (ots) - Seit dem heutigen Mittwochmorgen (17.12.2025) wird die 11-jährige Christina F. aus Erlangen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die 11-Jährige befindet sich derzeit stationär im Krankenhaus Erlangen. Gegen 08:20 Uhr hat sie sich von der Station entfernt und ist seither unbekannten Aufenthalts. Christina wird wie folgt ...

