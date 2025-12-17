Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (1190) 11-Jährige aus Erlangen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung
Erlangen (ots)
Seit dem heutigen Mittwochmorgen (17.12.2025) wird die 11-jährige Christina F. aus Erlangen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Die 11-Jährige befindet sich derzeit stationär im Krankenhaus Erlangen. Gegen 08:20 Uhr hat sie sich von der Station entfernt und ist seither unbekannten Aufenthalts.
Christina wird wie folgt beschrieben:
169 cm groß, 77 kg schwer, schwarze, schulterlange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen schwarzen Kapuzenpullover, eine graue Hose und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.
Allerdings hat das Mädchen wohl Wechselklamotten bei sich.
Eine großangelegte Suche nach der 11-Jährigen verlief bislang ohne Erfolg. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Christina in einer psychisch instabilen Lage befindet und Hilfe benötigt.
Ein downloadfähiges Foto der Vermissten finden Sie unter folgendem Link:
https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/095760/index.html
Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Rufnummer 09131 760-120, der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienstelle entgegen.
Erstellt durch: Janine Mendel / mc
