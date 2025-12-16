Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1188) Gemeinsame "Typisierungsaktion Stammzellenspende" der Blaulichtfamilie Stein und der Stadt Stein

Stein (ots)

Am kommenden Samstag (20.12.2025) hat die Steiner Blaulichtfamilie, gemeinsam mit der Stadt Stein, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Steiner Rathaus (Lkrs. Fürth) eine Typisierungsaktion der DKMS initiiert. Ziel der Aktion ist es, möglichst viele neue Stammzellenspenderinnen und - spender zu registrieren.

Für viele Betroffene ist eine Stammzellenspende die einzige Aussicht auf Heilung. Die Blaulichtfamilie Stein, bestehend aus Feuerwehr, BRK und Polizei, führt daher, gemeinsam mit der Stadt Stein, am 20.12.2025 eine Registrierungsaktion im Steiner Rathaus durch. Angehörige der einzelnen Institutionen werden am Samstag vor Ort sein, die Aktion begleiten und den Spenderinnen und Spendern bei Bedarf bei der Registrierung behilflich sein.

Alle gesunden Personen im Alter von 17 bis 55 Jahren sind eingeladen sich typisieren zu lassen. Die Registrierung erfolgt mittels eines unkomplizierten Wangenabstrichs und dauert nur wenige Minuten.

Weitere Informationen können dem angehängten Flyer entnommen werden.

Die Steiner Blaulichtfamilie hofft zusammen mit der Stadt Stein auf eine rege Beteiligung.

