Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1191) Diebstahl eines Wohnmobils - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Zwischen Montagnacht (15.12.2025) und Dienstagvormittag (16.12.2025) entwendeten Unbekannte ein Wohnmobil im Nürnberger Stadtteil Langwasser. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Besitzer parkte sein Wohnmobil zwischen 20:00 Uhr und 11:00 Uhr vor einem Anwesen in der Jauerstraße. In diesem Zeitraum entwendeten bislang unbekannte Täter das Fahrzeug.

Bei dem Wohnmobil handelt es sich um einen Pössl Summit 640 mit dem amtlichen Kennzeichen N-BN 314.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

