PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1195) Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei Nürnberg - Schlag gegen Betäubungsmittelhandel

Nürnberg (ots)

In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ist der Nürnberger Kriminalpolizei ein Erfolg gegen den Drogenhandel in Nürnberg gelungen. Gegen mehrere Tatverdächtige wurden Haftbefehle erlassen.

Das für Betäubungsmitteldelikte zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führte in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth bereits seit Mai dieses Jahres ein umfassendes Ermittlungsverfahren gegen eine Gruppierung aus dem Nürnberger Stadtgebiet. Die Personen stehen im Verdacht, einen florierenden Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge betrieben zu haben.

Nach monatelangen, akribischen und personalintensiven Ermittlungsmaßnahmen gelang es den Beamten, am 12.12.2025 drei Tatverdächtige in Nürnberg festzunehmen. Anschließend vollzog die Polizei in dieser Angelegenheit mehrere Durchsuchungsbeschlüsse. Den drei Personen wird der Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Belgierinnen und einen in Nürnberg wohnhaften Albaner. Gegen die Festgenommenen stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftantrag. Nach Erlass eines entsprechenden Haftbefehls befinden sie sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Bei den Festnahme- und Durchsuchungsmaßnahmen, die teilweise mit Spezialkräften durchgeführt wurden, konnten 3,5 Kilogramm Kokain und das zum Transport genutzte Fahrzeug sichergestellt werden. Der Wert des Kokains beträgt etwa 100.000 Euro.

Die Beamten des Rauschgiftkommissariats der Nürnberger Kriminalpolizei führen die Ermittlungen zu den Festgenommenen und deren Netzwerk fort.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren