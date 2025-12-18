PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1194) Betrunkener Autofahrer flüchtete nach Unfall in Zirndorf und wurde in Nürnberg noch einmal auffällig - Festnahme

Zirndorf / Nürnberg (ots)

Am Mittwochmittag (17.12.2025) verursachte ein Autofahrer einen Verkehrsunfall in Zirndorf und flüchtete anschließend. Die Polizei stoppte den 66-jährigen alkoholisierten Tatverdächtigen im Nürnberger Westen, nachdem er dort gegen mehrere Betonpfosten gefahren war.

Der 60-jährige Fahrer eines Iveco (deutsch) wollte gegen 13:00 Uhr von der Kreisstraße FÜ 19 kommend nach links in Richtung Schwabacher Straße abbiegen (Höhe Zirndorf-Leichendorf). Zur gleichen Zeit kam ein Toyota von der Schwabacher Straße und wollte in die Kreisstraße einfahren. Hierbei prallte das Auto gegen den stehenden Iveco. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Toyota in Richtung Rothenburger Straße davon. An dem Iveco entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Einige Zeit später meldete ein Zeuge einen Toyota, der in der Fürther Straße in Nürnberg gegen mehrere Betonpfosten gefahren sei. Der Fahrer mache zudem einen verwirrten Eindruck. Eine verständigte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West stoppte das Fahrzeug. Die Beamten führten bei dem 66-jährigen deutschen Fahrer einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von deutlich über 2,5 Promille. Im Zuge der nun folgenden Ermittlungsmaßnahmen stellten die Polizisten den Zusammenhang zu dem vorangegangenen Unfallgeschehen in Zirndorf fest.

In der Folge ordneten die Einsatzkräfte eine Blutentnahme bei dem Tatverdächtigen an und stellten dessen Führerschein sicher. Er muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 14:51

    POL-MFR: (1192) Stein von Brücke auf fahrendes Auto geworfen - Polizei sucht Zeugen

    Nürnberg (ots) - Eine bislang unbekannte Person warf am späten Dienstagabend (16.12.2025) einen Stein auf ein Auto, welches auf dem Frankenschnellweg unterwegs war. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 22:30 Uhr war die 42-jährige Fahrerin eines VW mit ihrer 12-jährigen ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 13:46

    POL-MFR: (1191) Diebstahl eines Wohnmobils - Zeugenaufruf

    Nürnberg (ots) - Zwischen Montagnacht (15.12.2025) und Dienstagvormittag (16.12.2025) entwendeten Unbekannte ein Wohnmobil im Nürnberger Stadtteil Langwasser. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Besitzer parkte sein Wohnmobil zwischen 20:00 Uhr und 11:00 Uhr vor einem Anwesen in der Jauerstraße. In diesem Zeitraum entwendeten bislang unbekannte Täter das Fahrzeug. Bei dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren