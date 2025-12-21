Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1201) Einbrecher ergriff die Flucht - Polizei sucht Zeugen

Nürnberg (ots)

Während eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard ergriff ein bislang unbekannter Mann am Donnerstagabend (18.12.2025) die Flucht, nachdem er von der Bewohnerin des Hauses überrascht worden war. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Wahrnehmungen zu dem Einbruch gemacht haben.

Die 82-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Ewaldstraße war gegen 17:30 Uhr durch verdächtige Geräusche auf den Einbrecher aufmerksam geworden. Dieser hatte sich über die Terrassentür im Erdgeschoss gewaltsam Zutritt zu dem Wohnanwesen verschafft. Als der unbekannte Mann auf die Hausbesitzerin traf, ergriff er die Flucht. Zuvor war es ihm allerdings bereits gelungen, einen Geldbeutel an sich zu nehmen.

Laut der 82-jährigen Geschädigten trug der Täter dunkle Kleidung und weiße Turnschuhe.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost fahndete mit mehreren Streifen nach dem Einbrecher, konnte ihn jedoch nicht mehr festnehmen. Unterdessen führten Beamte des Kriminaldauerdienstes am Tatort eine Spurensicherung durch.

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, denen im Bereich der Ewaldstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell