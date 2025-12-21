PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1201) Einbrecher ergriff die Flucht - Polizei sucht Zeugen

Nürnberg (ots)

Während eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard ergriff ein bislang unbekannter Mann am Donnerstagabend (18.12.2025) die Flucht, nachdem er von der Bewohnerin des Hauses überrascht worden war. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Wahrnehmungen zu dem Einbruch gemacht haben.

Die 82-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Ewaldstraße war gegen 17:30 Uhr durch verdächtige Geräusche auf den Einbrecher aufmerksam geworden. Dieser hatte sich über die Terrassentür im Erdgeschoss gewaltsam Zutritt zu dem Wohnanwesen verschafft. Als der unbekannte Mann auf die Hausbesitzerin traf, ergriff er die Flucht. Zuvor war es ihm allerdings bereits gelungen, einen Geldbeutel an sich zu nehmen.

Laut der 82-jährigen Geschädigten trug der Täter dunkle Kleidung und weiße Turnschuhe.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost fahndete mit mehreren Streifen nach dem Einbrecher, konnte ihn jedoch nicht mehr festnehmen. Unterdessen führten Beamte des Kriminaldauerdienstes am Tatort eine Spurensicherung durch.

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, denen im Bereich der Ewaldstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 20.12.2025 – 19:00

    POL-MFR: (1200) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 20.12.2025

    Nürnberg (ots) - Am Samstagnachmittag (20.12.2025) fanden in der Nürnberger Innenstadt mehrere Versammlungen statt. Zahlreiche Polizeibeamte waren im Einsatz, um das unmittelbare Aufeinandertreffen der unterschiedlichen politischen Lager zu verhindern. Zur Kundgebung mit dem Titel "Gedenken an die Magdeburger ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 15:48

    POL-MFR: (1199) Versammlungsgeschehen in Greding am 20.12.2025

    Greding (ots) - Am heutigen Samstag (20.12.2025) fand in Greding (Lkrs. Roth) eine Veranstaltung der AfD statt. Im Vorfeld wurden zwei Gegendemonstrationen bei der Versammlungsbehörde angemeldet. Diese verliefen ohne größere Störungen. Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 15:15 Uhr fand in einer angemieteten Räumlichkeit, in unmittelbarer Nähe zum Gredinger Hippodrom ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 08:24

    POL-MFR: (1198) Brand in Mehrfamilienhaus - Mehrere Anwohner evakuiert

    Nürnberg (ots) - Am späten Freitagabend (19.12.2025) ereignete sich ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Nürnberger Stadtteil Glockenhof. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand. Gegen 23:15 Uhr geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Balkon im 1. OG des Wohnanwesens in der Köhnstraße in Brand. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr stand der Balkon und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren