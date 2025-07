Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tankbetrug - Videoaufzeichnungen geben Hinweis auf Täter

Northeim (ots)

37154 Northeim, Harztor, Sonntag, 20.07.2025, 08.11 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte weibliche Person betankte an einer Tankstelle am Harztor in Northeim ihren Pkw und entfernte sich anschließend ohne die Tankfüllung in Höhe von rund 30,00 Euro zu bezahlen. Trotz unmittelbarer Meldung durch den 61-jährigen Zeugen, konnte die Polizei Northeim den flüchtigen Touran nicht mehr im Nahbereich antreffen.

Die Tat konnte mittels an der Tankstelle angebrachten Kameras aufgezeichnet werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell